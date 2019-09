Spartak: “Obiettivi ridimensionati ma gruppo consolidato”

Terza Categoria - Da diversi anni lo Spartak Apuane è una realtà radicata nel territorio della nostra provincia. Completamente autofinanziata, la società vive grazie all'apporto dei suoi tifosi e alle tessere di sottoscrizione che ogni anno, al costo di 20 euro, permettono alla squadra biancorossa di affrontare il campionato.



L'obiettivo, ampiamente dichiarato, della scorsa stagione erano i playoff, mancati per poco. Quest'anno, invece, la società punta a un campionato tranquillo, come rimarcato da Gianmaria Lenelli, un dirigente biancorosso con cui abbiamo avuto l'opportunità di scambiare due chiacchiere: "Quest'anno abbiamo consolidato il gruppo. L'anno scorso eravamo convinti di poter raggiungere l'obiettivo playoff, viste anche le qualità tecniche della rosa. Questa stagione ci sono squadre più forti, noi cercheremo di stare più vicini possibile ai primi 5 posti."



Dopo alcune stagioni giocate al "Raffi" di Romagnano, quest'anno lo Spartak dovrebbe disputare le proprie partite casalinghe nell'impianto di Via Casola a Marina di Massa. Proprio l'impianto, però, è al centro di una polemica, c'è molta incertezza sul futuro del campo sportivo che il comune vorrebbe convertire in parcheggio. Anche lo Spartak è in attesa, dunque, di notizie: "Siamo sempre stati ospiti negli impianti dove abbiamo giocato negli anni - prosegue Lenelli- quest'anno rischiamo una doppia beffa. Le dichiarazioni dell'Ru sono state vaghe e specifiche allo stesso tempo. Non si capisce che tipo di progetto abbiano in mente, si parla di una conversione in parcheggi con la creazione però di un centro polisportivo. Dovrebbe esserci una regolamentazione sui campi della zona, lasciati in mano agli sponsor o autofinanziamenti come i nostri. Le amministrazioni passate non hanno investito in questo senso e quella attuale prosegue su questa falsa riga, sfruttando tecnicismi per poter togliere gli impianti a chi l'ha sempre gestiti. A Marina di Massa il campo sportivo fa parte della zona da tanti anni, è radicato nel territorio circostante e quest'anno ospiterà tante squadre: le nostra maschila e femminile; il football americano maschile e femminile e il Ricortola durante la settimana. Queste società possono creare una sorta di opposizione ad un'eventuale decisione del Comune. Vedremo".



Lo Spartak Apuane è un progetto unico nella nostra provincia, progetto di calcio popolare, attento anche i vari problemi sociali a prescindere dal rapporto calcistico. Quest'anno i biancorossi hanno anche creato una squadra femminile, eccezione in una provincia tra gli ultimi posti d'Italia per gli sport femminili. "Noi mandiamo tanti messaggi sulle tematiche sociali del nostro paese, che siano o meno legate al mondo del calcio. Messaggi antirazzisti e antisessisti. Ebbe molto successo il nostro striscione contro le dichiarazioni di Collovati sul calcio femminile. L'anno scorso abbiamo partecipato alla campagna "Who want to play", riguardante i giocatori richiedenti asilo nel nostro paese, giocatori che devono passare un iter amministrativo esagerato per essere tesserati. Lo sport popolare è in crescita in Italia. Si stanno formando delle reti nazionali, noi abbiamo ospitato squadre da Firenze e Milano. A Torino è nata un'altra squadra di calcio popolare e quest'estate oltre al triangolare con la Trebesto di Lucca e la Lokomotiv Val di Nievole, abbiamo provato ad organizzarne un altro con due realtà di Milano. Ad inizio estate abbiamo avuto un'assemblea generale aperta a tutti e aperta a qualsiasi tipo di consiglio per organizzare questa stagione.”



La cosa che più careterizza lo Spartak è la fantastica tifoseria che segue la squadra nelle partite in casa e in trasferta con tamburi, striscioni, bandiere e tanta passione. Tifosi unici in categorie così inferiori, tanto da scatenare la gelosia delle altre squadre: “Qualche anno fa, un presidente di una squadra avversaria” racconta Lenelli “ci ha contattato per chiederci di seguire le partite della sua squadra, pagandoci per fare il tifo. Ovviamente abbiamo rifiutato”.