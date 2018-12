Spartak, il `Pagellone` di fine anno

Come ogni fine anno puntuale arriva da parte dello Spartak Apuane il "Pagellone" pubblicato sulla pagina ufficiale FB della società biancorossa.

Terza Categoria - Come ogni fine anno puntuale arriva da parte dello Spartak Apuane il "Pagellone" pubblicato sulla pagina ufficiale FB della società biancorossa.



"IL PAGELLONE 2018"

BUON ANNO DALLO SPARTAK APUANE



Si chiude un anno politicamente drammatico, calcisticamente interessante, aggregativamente promettente ed è tempo di bilanci. Noi li mettiamo in numeri, che poi il calcio è fatto anche di numeri. Un avvertenza: i promossi non si adagino, i rimandati non disperino, i bocciati (ce ne saranno?) non si arrendano. Il calcio è il partner migliore perché può tradirti un sabato ma quello successivo è lì pronto a ricevere un'altra chance.



I GIOCATORI 7

Per noi chi indossa la maglia dello Spartak è un idolo indipendentemente dal rendimento, dalle capacità, dai gol. Per noi ogni giocatore è un supereroe che ha poteri strabilianti: da Benji Tovani a Uomo Roccia Canciello, da Flash Manfredi a Sicurezza Alibani, passando per Marc Maccarrone Landers e Tommaso El tractor Ulivi. E poi Kalashnikov Bianchi e Maicon Nicoletti sulle fasce, l'uomo invisibile Mussi e Esperienza Andreani in mezzo, Spiderman Tonlazzerini e Batman Turba & Robin Sodini davanti. E ancora Guardia Rossa Marino, El Veneziano Galizia, Sandokan Pacolini, il metronomo Marchini dal cuore enorme, Skuhravy Magnani e i tre moschettieri Mezzi, Lucian e Sebastian. Infine Del Sarto, il nostro Orlandoni. Aspettando i ritorni di Alberti, Borsalino e Bertaccini.

Tutti popolano le nostre fiabe e arricchiscono i racconti ai nostri bambini.

Però (c'è sempre un però), sarebbe bello anche festeggiare una cosa grande ogni tanto, così tutti insieme come una famiglia, come una saga di Dragon Ball, qualcosa di enorme come una promozione.



IL MISTER ULIVI 7,5

Umorale come Alex di Arancia Meccanica e burbero come Clint Eastwood è il nostro condottiero, dal cuore grande come un melone e dalla durezza del marmo carrarino. Il suo 433 è stato studiato e poi fatto proprio persino da Spalletti, osservatore in incognito a Spartak-Barbarasco. L'ha giurato a sé stesso e poi a noi: un giorno promuoveremo. E quel giorno sarà il comunismo.

Ps in caso di promozione ha promesso di tatuarsi a tutta schiena le facce di Mao Tse Tung e Daniele Turba.



IL DS FIORENTINI 7

L'Italo Allodi de noantri disegna una squadra da sogno che poi è costretto a ritoccare per quelle sventure che non ti aspetti. Il suo aspetto da Fabrizio Corona gli conferisce quell'aria da bello e dannato, vero professionista dei campi di periferia.



IL MASSAGGIATORE GIORGI 8

Arrivato da un paesino sperduto della Lunigiana dove sono antifascisti anche i cinghiali del bosco, ha portato la sua proverbiale conoscenza medica intrecciata con la sua faccia da pirata maledetto. Dai peggiori bar di Caracas ai peggiori campi della Lunigiana il passo è breve. Un punto in meno perché ha tagliato i capelli.



IL TATTICO TONGIANI 7,5

Ogni Sherlock Holmes ha il suo Watson, lui è il vero Watson di mister Ulivi, che lo sta crescendo come Don Vito Corleone ha cresciuto Michael. Passa le notti a risolvere i quiz calcistici e nelle riprese della partita ha la mano più ferma del West.



CORVINO & PARATICI (OVVERO CECCOPIERI E FERRO) 7

Li trovi ovunque come la gramigna: sono i dirigenti, gli osservatori, i guardalinee, gli psicologi, i lavandai, i telefonisti, i confessori. Capissero qualcosa di calcio, guai. Lo Spartak senza di loro non potrebbe esistere. Poliglotti come sono meriterebbero quantomeno l'Europa league. Per ora ci accontenteremmo che litigassero meno con gli arbitri.



IL CAPOULTRAS CANTONI 7,5

Ha la voce di Adriano Pappalardo e la grinta di Massimo Crippa. Il suo habitat naturale è la curva e il suo compagno di vita il megafono. Conosce tutti i cori di tutte le squadre del mondo e come ninna nanna usa un canto della franja del Rajo Vallecano. Si narra che il suo sogno è quello di sposarsi alla bombonera durante Boca-River. Unico difetto è burbero come uno sherpa del K2.



I TRASCINATORI B.RATTI & S.MANFREDI 8

Sono i veri mattatori del progetto Spartak, i Bonnie & Clyde della curva biancorossa. Vivono per lo Spartak e lo Spartak vive per loro. Sono mente e braccio della maggior parte degli striscioni e tengono i rapporti con le tifoserie amiche. Il primo è anche il presidente, la seconda è la mattatrice della tribuna. Decidono tutte le dinamiche della tifoseria e in curva non vola mosca senza il loro assenso. Forti e gentili come un film di Scorsese.



I FRATELLI CULATELLO (ALE & LORI JIM) 7,5

Lavorano nell'ombra peggio di Andreotti, tengono i rapporti con le istituzioni, urlano agli arbitri. Fanno il lavoro sporco come in ogni famiglia che si rispetti. I loro litigi sono più proverbiali di quelli fra Noel e Liam Gallagher, ma fortunatamente non tifano per quella squadretta del City.



MOGGI, GIRAUDO E BETTEGA (GUADAGNI, BAUDINELLI, CUCURNIA) 7

Altrimenti detti Ray Liotta, Robert De Niro e Joe Pesci di "Quei bravi ragazzi", sono i nostri inviati sul territorio: il primo nelle periferie, il secondo nei locali il terzo in trasferta. Portano il nome dello Spartak nel cuore e per lo Spartak seminano il panico.



LA CURVA 7,5

È bellissima ma discontinua. Spesso è il dodicesimo, ma talvolta lascia a desiderare facendosi trascinare in diatribe inutili. Il voto in realtà è sospeso: si aspetta la mitica trasferta nella neve di Zeri del 12 gennaio. Quando funziona però è un'orda barbara alla conquista di Ulan Baator, è un manipolo di Tigrotti che mette in scacco gli inglesi, è la lunga marcia di Mao verso i confini della Cina.



I TIFOSI OCCASIONALI (NICOLINO & STE SU TUTTI) 5

Un giorno chiederemo loro i danni per il fegato che ci fanno venire. Maledetti...



IL PROGETTO 7,5

Siamo seri, lo Spartak Apuane è un progetto stupendo e ne siamo innamorati alla follia. Ha tuttavia molti difetti e necessita di molto lavoro di tutte e di tutti per continuare a migliorare, ad avanzare, ad imporsi. L'appello è rivolto ad ognuno di voi e vi chiede di farlo proprio: l'abbiamo sempre detto, Todos Somos Spartak!



CHI CI HA LASCIATO 5- -

Vogliamo loro ancora un sacco di bene. Ma la domanda è: cosa diavolo può esserci di migliore?



IL CALCIO POPOLARE 10

Ne siamo sicuri un giorno più o meno lontano scriverà la storia. Vorremmo esserci anche noi quel giorno.