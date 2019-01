A Romagnano i biancorossi di Ulivi superano per due reti a zero l'Azzurra al termine di un'ottima gara

Terza Categoria - SPARTAK APUANE-AZZURRA 2-0

SPARTAK APUANE:Tovani, Bianchi, Galizia, Canciello, Pacolini, Ulivi, Magnani, Mussi, Andreani, Tonlazzerini, Manfredi.A disp. Del Sarto, Alibani, Nicoletti, Marino, Jacob, Martisca, Turba, Maccarone. All. Ulivi

AZZURRA:Michetti, Biancalani, Tognocchi, Quadrelli, Pardini, Bigini, Chioni, Bellè, Landi, Alberti, Polloni. A disp. Gazzoli, Coluccini, Duccini, Pillon, Mandoli, Bresciani, Granaiola, Vannucci. All. Giorgini.

ARBITRO: Patane' di Carrara

RETI: 30' st Turba, 35' st Pacolini.



ROMAGNANO- Inizia nel migliore dei modi il 2019 per lo Spartak Apuane. Con due reti nella ripresa nell'arco di cinque minuti i biancorossi di mister Ulivi superano al "Raffi" la formazione versiliese dell'Azzurra e salgono ancora in classifica scavalcando proprio gli avversari odierni ed arrivando a quota 18 in piena zona playoff. Le realizzazioni dello Spartak ad opera di Turba e Pacolini nella ripresa. Nel prossimo turno di campionato, ultima giornata del girone di andata lo Spartak sarà di scena sul terreno di gioco del Vallizeri.