Spartak Apuane, un sei in pagella

In Terza si conclude una prima parte di stagione del 2018 tra alti e bassi per la squadra biancorossa

Terza Categoria -

Si conclude una prima parte di stagione del 2018 tra alti e bassi quella dello Spartak Apuane. La squadra di mister Paolo Ulivi ha alternato infatti prestazioni positive e punti in classifica ad altre decisamente meno brillanti che hanno portato sconfitte alcune evitabili.



I biancorossi salutano il 2018 al settimo posto della graduatoria e dopo la sconfitta di sabato scorso in casa del San Vitale salutano momentaneamente la zona playoff. Spartak Apuane che nelle undici giornate disputate ha raccolto lo stesso numero di vittorie e sconfitte ovvero quattro oltre a tre pareggi. In perfetta parità anche il conto delle reti fatte e subite ossia diciassette. Insomma un sei in pagella se si vuol dare un voto al cammino fin'ora disputato senza pero' dimenticare che Manfredi e compagni sono ancora in corsa in Coppa.



La squadra ha un organico che comunque in campionato puo' garantire qualcosina in piu' e proverà a tirarla fuori molto presumibilmente nel corso delle prossime partite a cominciare dal match del ritorno in campo ovvero quello di sabato 5 gennaio quando al Raffi di Romagnano arriverà l'Azzurra Forte dei Marmi che in classifica precede lo Spartak di una lunghezza . Una gara aperta ad ogni risultato.