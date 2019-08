Spartak Apuane oltre il pallone

Il club biancorosso in un comunicato sulla propria pagina FB in merito alla visita in città di Matteo Salvini

Non solo calcio per lo Spartak Apuane. Il club biancorosso ha comunicato tramite la sua pagina Facebook una mobilitazione contro la visita di Matteo Salvini in terra apuana.









Questo il comunicato.



"IL CALCIO POPOLARE È ANTIRAZZISTA"

APPELLO ALLE SOCIETÀ DI SPORT POPOLARE



Domenica 18 il tour estivo del ministro degli interni, Matteo Salvini, toccherà la festa della Lega a Massa.



"Come Spartak Apuane vogliamo partecipare alla mobilitazione contro la sua calata per ribadire che lo sport nella sua essenza, e quello popolare in particolare, sono profondamente Antirazzisti. Anche nella nostra squadra hanno militato profughi e richiedenti asilo, anche la nostra tifoseria ha sempre espresso una forte contrarietà ai deliri securitari e razzisti del governo uscente e della nostra amministrazione.

È giunto il momento di far sentire ulteriormente la nostra voce e di imporre le nostre parole d'ordine:

- intanto invitando tutti gli amici e tutte le amiche dello Spartak a venire al corteo e al presidio del 18

- quindi invitando tutte le realtà dello sport popolare a noi vicine a partecipare in modo da realizzare uno spezzone unitario dietro un'unica parola d'ordine perché "Il calcio popolare è Antirazzista!".



Massa non è razzista e lo ribadirà con forza!



ASD SPARTAK APUANE