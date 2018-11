Spartak Apuane, la vittoria del cuore

Contro ogni pronostico la squadra di Ulivi supera per due a uno la vicecapolista Attuoni Avenza

Terza Categoria - In Terza categoria contro ogni pronostico lo Spartak Apuane supera per due a uno la vicecapolista Attuoni Avenza e vede cosi' la luce in fondo al tunnel in cui era piombato .

Si è trattata della vittoria del classico cuore gettato oltre l'ostacolo. Grazie ai gol messi a segno da Tonlazzerini e Turba tre punti al platino per i biancorossi di Ulivi che salgono cosi' a quota nove e possono guardare con rinnovato ottimismo al futuro della stagione.







Il commento relativo all'impresa pubblicato sulla pagina FB biancorossa.



"Ci sono partite che nell'arco di una stagione possono assumere un valore simbolico e segnare quell'inversione di tendenza alla fine decisiva. Ci sono battaglie che per la loro epica rimangono nei racconti orali più che nei libri di storia.

Ieri lo Spartak è stato collaborazione, aiuto reciproco, lavoro insieme: in poche parole è stato gruppo. Come una brigata partigiana, tutti al servizio di un obiettivo comune.

E permetteteci l'eccesso retorico, ne avevamo tutti bisogno.

Ora la prossima partita sarà venerdì sera, in anticipo. Tutti e tutte presenti. Perché i sogni talvolta hanno il colore delle imprese."