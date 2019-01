Spartak Apuane, buona la prima di ritorno

I biancorossi di mister Ulivi hanno espugnato per due reti ad una il terreno di gioco del Montagna Seravezzina

Terza Categoria - Lo Spartak Apuane ha iniziato al meglio il girone di ritorno del campionato di Terza categoria. I biancorossi di mister Ulivi infatti hanno espugnato per due reti ad una il terreno di gioco del Montagna Seravezzina grazie alle realizzazioni da parte di Marchini e Magnani.



Una vittoria assai preziosa che proietta lo Spartak in piena zona playoff a quota 22 punti.



Sabato prossimo sul rettangolo di gioco del Raffi di Romagnano il derby contro la formazione del Real Marina di Massa ovvero la squadra che ha incredibilmente eliminato in semifinale di Coppa lo Spartak ai rigori nonostante il due a zero dell'andata per i biancorossi.



Il tabellino del match.

Mont. Seravezzina-Spartak Apuane 1-2

Mont. Seravezzina: Bertoni G., Sacchelli, Bacci,Rossi, Mazzei, Mattei, Antonucci, Pellegrini, Ricci, Berti, Tarabella A. All.Maganzi.

Spartak Apuane: Del Sarto, Bianchi, Nicoletti, Pacolini, Canciuello, Ulivi T., Maccarone, Mussi, Magnani, Marchini, Iacob (Alibani, Galizia, Marino, Sodini, Tonlazzerini,Turba). All. Ulivi P.

Arbitro: Lossi di Viareggio .

Reti: 25' Marchini, 38' Magnani, 53' Tarabella A.