Spartak Apuane, buona la prima

In Coppa i biancorossi superano per 3-1 il Cinquale

Terza Categoria - In Coppa Toscana di Terza Categoria buona la prima dello Spartak Apuane che vince e convince contro il Cinquale.



Di seguito il consueto commento ripreso dalla pagina FB del club biancorosso.



SPARTAK - CINQUALE 3-1



"Se il buongiorno si vede dal mattino.."



La prima partita in casa è sempre un'incognita: come andrà? Saremo all'altezza in campo? E nel tifo sugli spalti?

Sono le domande classiche di chi vive quella maledetta passione chiamata "calcio".

Una volta al campo, come sempre e indipendentemente dal risultato, svanisce tutto e i pensieri di un sabato mattina uggioso lasciano lo spazio solamente alla voglia di vivere la partita.



...il vantaggio loro e un inizio difficile, la crescita progressiva, il meraviglioso pareggio di Sodini su pennellata di Manfredi, il rigore di Turba, il 3-1 finale di Belloni "gamba bionica"...



...e poi un'ora e mezza di tifo costante, appassionato, divertente e divertito, i fratelli della Trebesto, la squadra sotto la curva..."si vive per tutto questo", vorremmo dire, oltreché per camminare sulla testa dei re.



Un'opera di Banksy ieri si è autodistrutta dopo esser stata battuta all'asta, straordinario messaggio contro la mercificazione dell'arte. Lungi dal proporre accostamenti blasfemi, il nostro messaggio contro la mercificazione di quella forma di arte povera che è il calcio, è salito forte al cielo, gridato a cento voci: avanti SPARTAK, viva il calcio popolare"