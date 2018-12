San Vitale, ok il posto è giusto

Dopo sei vittorie consecutive arriva la seconda posizione in classifica.

Terza Categoria -

Per il San Vitale si chiude un 2018 di grandi soddisfazioni. La formazione biancazzurra infatti brinda alla pausa natalizia di Terza Categoria con un ottimo secondo posto in graduatoria alle spalle della capolista Sporting Forte dei Marmi che attualmente si trova di sette lunghezze avanti a Giulianelli e compagni. Proprio dalla sconfitta interna per 3-5 contro la battistrada versiliese datata 10 novembre è arrivata una fila di sei vittorie consecutive che di fatto hanno permesso al San Vitale di arrivare al secondo posto del plotone. Curiosamente la formazione massese in undici giornate di campionato è di fatto l'unica squadra di tutto il girone a non aver mai pareggiato una partita: otto vittorie e tre sconfitte.



Nell'ultima uscita di sabato scorso 22 dicembre il San Vitale ha superato per due a zero a Remola lo Spartak Apuane.



Il tabellino del match

San Vitale Candia-Spartak Apuane 2-0

San Vitale Candia: Baldini, Di Benedetti, Deda, Della Pina Andrea, Finelli, Sarno, Donadel, Giulianelli, Aliboni, Conti (Romani, Della Pina Jonathan, Ricci, Carlesi, Margarita, Berti, Contadini, Gallia) All. Bennati

Spartak Apuane: Tovani, Bianchi, Nicoletti, Canciello, Pacolini, Ulivi T., Magnani, Mussi, Andreani, Tonlazzerini, Manfredi (Del Sarto, Alibani, Galizia, Jacob, Turba, Marchini, Marino, Maccarone) All. Ulivi P.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara

Reti: 19’ Donadel, 79’ Giulianelli





Adesso per Baldini e compagni la pausa festiva ma allenamenti sempre in programma ovviamente per cercare di arrivare al meglio alla ripresa delle ostilità che vedrà il San Vitale in campo ad anno nuovo ed esattamente sabato 5 gennaio nel derby esterno sul campo dell'Academy Massa Montignoso.