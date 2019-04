San Vitale, Giulianelli: `Nel taschino qualche gol per la finale`

Sabato si gioca la semifinale play off tra Attuoni e Barbarasco. La vincente incontrerà in finale il San Vitale. Giulianelli: "Vorrei anzi il Barbarasco"

Terza Categoria - Dopo una importante cavalcata il San Vitale Candia ha terminato il campionato di Terza Categoria in seconda posizione con 59 punti. Nulla ha potuto contro la capolista Sporting Forte Dei Marmi (che ha stradominato il torneo senza sconfitte) ma le 17 lunghezze nei confronti della quinta classificata Azzurra gli hanno permesso di passare direttamente alla finalissima play off, dove incontrerà la vincente tra Attuoni e Barbarasco. All'ombra dei colli apuani la squadra di mister Bennati continua ad allenarsi per arrivare al big match preparata al meglio. Sentiamo cosa ha da dire l'asso dei biancoblu Leonardo Giulianelli:



Sabato 27 aprile assisteremo alla semifinale playoff tra Attuoni e Barbarasco. Chi vorresti incontrare in finale delle due? "Vorrei incontrare il Barbarasco perché se una ipotetica finale fosse sul sintetico l'Attuoni, gli avenzini sarebbero avvantaggiati, dato che abituati a giocarci. Inoltre dal punto di vista tecnico/tattico l'Attuoni lo vedo un po più forte rispetto al Barbarasco, senza nulla togliere a quest'ultima che è una squadra fisica e organizzata".



San Vitale che ha fatto un grande campionato ma che non è riuscita a tenere il passo della capolista. Cosa è mancato? Di questa stagione non rimpiango niente, siamo arrivati secondi vincendo 19 partite pareggiandone 2 e perdendone 5. Penso che nel testa a testa siamo stati alla pari della capolista e a tratti sotto il punto di vista del gioco superiori, ma secondo me loro sono stati più continui e hanno vinto anche con le squadre di bassa classifica, con le quali noi invece abbiamo perso punti. Quindi onore a loro e complimenti".



È stato il tuo primo anno in Terza Categoria, come ti sei trovato con mister Bennati e i compagni? "Il mister é una brava persona, una sua grande qualità é quella di saper tenere e unito e gestire un gruppo che in queste categorie non è mai facile. I compagni sono tutti fantastici e mi hanno sempre dato una mano, molte volte durante le partite hanno fatto sempre una corsa in più per me, a causa delle mie carenze atletiche".



Quali sono le principali criticità di questa categoria? "Diciamo che in questi anni il livello della terza categoria si é un pò alzato. Sicuramente c'è un ritmo inferiore rispetto alle altre categorie, visto che ci si allena di meno. Però posso dirti che ho trovato squadre organizzate e alcune anche con una buona tenuta fisica".



Ci sono giocatori nella tua squadra che potrebbero giocare in categorie superiori? "Penso che la maggior parte dei miei compagni di squadra possano giocare in una categoria più alta. Poi ci sono giocatori come Bongiorni (se gioca terzino), Fabio Aliboni, Giovanni Conti e Donadel ch,e se allenati, possono giocare tranquillamente in Prima o Promozione".



Cosa ti aspetti da questi play off? "Sinceramente dai Play off non mi voglio aspettare niente, dato che nella mia carriera i Play off sono sempre stati un grosso tallone d'Achille. Quindi spero che questa finale vada nella strada giusta visto che, a punti fatti sul campo, la promozione ce la meritiamo sicuramente più delle nostre rivali".



Come valuti la tua stagione? "La stagione l'ho chiusa con 14 gol, 12 assist e svariati rigori presi. Quindi bene. Spero di essermi tenuto nel taschino qualche gol per la finale".



Il prossimo anno dove ti vedremo? Del futuro non so ancora niente, a dicembre avevo avuto offerte da squadre lunigianesi, ma sinceramente non me la sono sentita di lasciare i miei compagni, volevo continuare questa cavalcata meravigliosa con loro. Il prossimo valuterò con attenzione ma mi prenderò tutto il tempo di questo mondo dato che ho un bimbo piccolo e voglio valutare se andare a giocare fuori provincia o restare vicino casa".