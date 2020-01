Rissa e squalifiche: lo Spartak non ci sta

Terza Categoria - E' finito nel peggiore dei modi il big match di Terza Categoria di sabato scorso tra Montagna Seravezzina e Spartak Apuane, gara conclusa in parità (2-2 ) ma che in campo ha fatto registrare una rissa tra i giocatori che ha visto il Giudice Sportivo squalificare ben sei giocatori (quattro sponda Spartak e due del Montagna) e la multa di 150 euro al Montagna Seravezzina perche' "proprio sostenitore offendeva reiteratamente e pesantemente un giocatore avversario, in seguito a ciò si scatenava una rissa in campo fra giocatori."



Questo il comunicato dello Spartak Apuane sulla propria Pagina FB ufficiale.



"DOPO IL DANNO, LA BEFFA: TRE GIORNATE A CHI HA SUBITO LE OFFESE RAZZISTE



I fatti li conoscete tutti, se ne è parlato a sufficienza: le offese razziste, la conseguente ingiustificabile rissa, i 4 espulsi. E un senso di rabbia diffuso.



Ieri tuttavia si è davvero toccato il fondo. Per lo Spartak sono arrivate ben 15 giornate di squalifica totali, comminate a 4 giocatori. Ma se per tre di questi accettiamo la legittimità delle decisioni (ci sarebbe comunque da capire come bisogna comportarsi per tutelare la dignità di un proprio compagno di squadra), le tre giornate inflitte a chi ha subito gli insulti razziali e contro i quali ha provato a ribellarsi, sanno di vergognosa beffa.



Il messaggio che arriva dalla federazione è molto semplice: nascondiamo il problema razzismo sotto il tappeto e derubrichiamo le reali motivazioni di una reazione inizialmente naturale a una semplice rissa da bar. Le offese razziste? Nel comunicato sono sparite (si parla piuttosto di generiche e reiterate offese del pubblico di casa); la causa di quanto successo? Boh, forse la posta in palio.



No, non ci stiamo. Non ci stiamo di fronte a organi che si fanno belli con inutili campagne di dubbio gusto e efficacia nulla e poi mettono la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Non ci stiamo di fronte a una società che si indigna di fronte agli ululati negli stadi e poi è pronta a legittimare i comportamenti razzisti del proprio vicino, trovando a giustificazione le scuse più varie e ridicole. Non ci stiamo di fronte a una cultura che nega l'intersezione fra la linea della razza e quella della classe e poi da una parte idolatra il campione nero perché è ricco e dall'altra schifa il senza soldi nero perché è povero.



Nel nostro piccolo è nostra intenzione partire dall'evento di sabato scorso e promuovere una riflessione collettiva in ambito calcistico, che si concretizzi in una campagna Antirazzista, che parta dal calcio popolare e si rivolga a tutte le società delle categorie minori. Sappiamo già che possiamo contare su alcuni compagni di viaggio, per gli altri spetta all'ottimismo della nostra volontà.



Non lasciamo l'antirazzismo alle istituzioni, politiche e calcistiche che siano, e riappropriamocene dal basso, qui e ora."