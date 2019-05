Playoff, Attuoni si aggiudica la finalissima

San Vitale in vantaggio con Giulianelli, poi gli Avenzini crescono e mettono la freccia con la doppietta di Brugioni e il sigillo di Menconi

Terza Categoria - Attuoni Avenza: Volpi, Pollina, Menconi, Borghetti, Pappagallo, Secchiari, Esposito, Musetti, Pierami, Da Pozzo, Brugioni (a disp. Bordigoni, Bernacca, Corsi, Dell'Amico, Lucetti, Francini, Dughetti, Prampolini, Ussi) All. Secchiari

San Vitale Candia: Conti, Di Benedetti, Deda, Sarno, Finelli, Ricci, Donadel, Giulianelli, Aliboni, Conti, Bongiorni (a disp. Goracci, Carlesi, Rustighi, Contadini, Tonlazzerini, Della Pina, Berti, Gallia, Di Melo) All. Bennati

Reti: 5' Giulianelli (S), 37' Brugioni (A), 57' Menconi (A), 64' Brugioni

Note: espulso Bongiorni per doppia ammonizione



FOSSONE- La vincitrice dei playoff di Terza Categoria è l'Attuoni Avenza di mister Secchiari che chiude meritatamente per 3-1 una bella partita davanti a un discreto pubblico.



San Vitale che passa in vantaggio dopo soli 5 giri di lancette con Giulianelli, bravo a spizzicare con furbizia un calcio di punizione dal limite di Conti e a deviare in rete. Il pareggio degli avenzini arriva con al 37': sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite di Pierami si inserisce Brugioni che anticipa Conti per l'1-1.



Nella ripresa l'Attuoni passa in vantaggio dopo 12 minuti: in una mischia in area il più veloce di tutti è Menconi che sotto misura gonfia la rete. Passano 7 minuti e triplica ancora con Brugioni che porta a termine un micidiale contropiede con un precisissimo diagonale.