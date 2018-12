Per l´Attuoni Avenza un pareggio beffa

La squadra di Secchiari si fa raggiungere sull' 1-1 dall'Azzurra a due minuti dalla fine

Terza Categoria - Per l'Attuoni Avenza arriva il primo pareggio stagionale ed è uno di quelli che brucia ed anche tanto. I ragazzi di mister Augusto Secchiari giocano bene al Paolo Deste della Covetta contro i versiliesi dell'Azzurra ma vengono castigati a pochissimo dalla fine. Dopo un primo tempo molto "tattico" e concluso senza reti nella ripresa finalmente l'Avenza trova il gol del vantaggio con un gran tiro di Brugioni. Padroni di casa che sembrano non correre particolari pericoli ma all'88' una palla persa permette a Coluccini per l'Azzurra di pareggiare il conto.

Nel prossimo turno di campionato l'Attuoni sarà impegnato in trasferta sul terreno del Vallizeri.



Il tabellino della gara di sabato



ATTUONI AVENZA-AZZURRA 1-1

ATTUONI AVENZA: Volpi, Bernacca, (81’ Prampolini), Borghetti, Pierami, Dell’Amico, Musetti (65’Ceccarelli), Brugioni (71’ Lucetti), Ussi, Da Pozzo, Lapo, Menconi. All. Secchiari

AZZURRA: Michetti, Biancalani, Tognocchi, Quadrelli, Pardini, Bigini, Bresciani, Ghioni, Coluccini,Alberti, Polloni. (A disp. Gazzoli, Bresciani, Bellè, Viacava, Mandoli). All. Giorgini

ARBITRO: Lorenzini di Carrara.

RETI: 55’ Brugioni, 88’ Coluccini.