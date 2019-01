Per l´Attuoni Avenza trasferta a Barbarasco

I biancoblu si ritrovano di fronte la squadra che alla Covetta tre giorni fa li ha eliminati dalla Coppa

Terza Categoria - In Terza l'Attuoni Avenza si ritrova di fronte il Barbarasco tre giorni dopo la sfortunata semifinale di ritorno di Coppa della Covetta di mercoledi sera dove i lunigianesi si sono imposti per due a uno eliminando i biancoblu e conquistando la Finalissima con il Marina di Massa che ha sorpresa ha fatto fuori ai rigori lo Spartak Apuane. La giornata di campionato non puo' non far tornare alla mente il match di Coppa.



Mister Augusto Secchiari : " Purtroppo è stata una serata davvero storta, basti pensare che siamo dovuti scendere in campo senza un portiere di ruolo in quanto Volpi per un improvvisa ragione di lavoro ha dovuto dare forfait. Potevamo andare in vantaggio nel primo tempo in almeno tre occasioni nitide dando al match un'altra storia ma non ci siamo riusciti. Siamo stati anche sfortunatissimi con una traversa clamorosa ed il pallone che rimbalzava all'interno del terreno di gioco e sul capovolgimento di fronte abbiamo subito il gol che di fatto ha chiuso il discorso qualificazione"



Appuntamento domani alle 15 sul rettangolo di gioco dell'"Allende". Arbitro del match il signor Matteo Particelli delal sezione di Carrara.