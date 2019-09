Montignoso FC, le parole dei due mister

Terza Categoria - Il Montignoso Football Club è pronto per la partenza. Dopo più di una settimana di allenamenti proficui per la neo società di Terza Categoria, il mister e il vice si ritengono soddisfatti.



Mister Enrico Mori commenta così: " Sono entusiasta della partecipazione agli allenamenti, vedo il gruppo serio e motivato, tutti si sono messi in gioco sin da subito e nonostante i vari impegni di lavoro si sono sempre presentati agli allenamenti con determinazione e volontà."



Anche il vice Poggi Marco fa un resoconto dei suoi primi giorni da allenatore: "Per me è un nuovo inizio, è la mia prima esperienza con questo ruolo, mi sento motivato e entusiasta perché in primis ho a che fare con un gruppo di ragazzi straordinari, e poi perché proverò a risollevare la Montignoso calcistica. In questa settimana abbiamo lavorato tanto e sono contento del supporto dei ragazzi. Sono qua per imparare il più possibile e sopratutto dare il mio contributo".



Inoltre ha voluto lasciare un proprio augurio alla società anche Massimo Poggi, assessore all'ambiente a Montignoso e personaggio molto conosciuto nel panorama Montignosino: "Accolgo con piacere la nascita di una nuova società calcistica a Montignoso, è interessante e apprezzabile la volontà dei dirigenti di privilegiare la presenza di giocatori del nostro territorio per cercare di fare qualcosa di importante. Montignoso ha fame di calcio, come si riscontra dalla straordinaria presenza di spettatori presenti ogni anno al torneo delle frazioni, e la nascita di questa nuova società può portare solo che entusiasmo a Montignoso. Faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro e di una buona stagione alla società e agli atleti, che sia un campionato contraddistinto dalla lealtà, dal rispetto degli avversari e dalla valorizzazione di questo paese che ha tanto bisogno di sport".