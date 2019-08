Montignoso FC, anche `Dinamite` Kabashi è rossoblu

Terza Categoria - Importanti ufficialità in casa Montignoso Football Club 2019. Nel giorno del suo compleanno, ha firmato l'ex Romagnano Jurgen "Dinamite" Kabashi, classe '91, giocatore importante dentro il gruppo sia per le sue doti calcistiche che per le sue doti umane, che si mette a completa disposizione per la squadra. Le parole del giocatore sono state: "Nel giorno del mio compleanno mi sono voluto regalare un'altra sfida".



Oltre a lui è arrivata la firma di Silvio Nicoletti detto "el Loco". L'esperto esterno sinistro, Montignosino doc arriva alla corte della coppia Mori-Poggi dopo aver fatto l'ultima stagione allo Spartak Apuane.



I due validi giocatori si aggiungono alle ufficialità di altre importanti figure di carisma arrivate nelle ultime ore: Matteo Ricci, ex Fivizzanese, Fabio Tonarelli, ex Real Montignoso, e Emilio Aldovardi, ex Antica Luni. Una rosa di alto livello, se si considerano anche gli acquisti degli attaccanti Rocca e Tenerini, che sicuramente entra di diritto tra le pretendenti al titolo di Terza Categoria.