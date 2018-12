Lo Sporting Forte dei Marmi sta volando

In terza categoria i nerazzurri stanno facendo praticamente il vuoto al comando del plotone apuoversiliese

Terza Categoria - E' uno Sporting Forte dei Marmi che viaggia come un'Intercity quello che ha concluso il 2018 al comando del campionato di Terza categoria girone apuo versiliese. I nerazzurri vanno alla pausa festiva con trentuno punti vicini all'en plein e concedendo solo un pareggio al Cinquale poi tutte vittorie. Record anche di gol segnati ovvero ben 38 con Macchiarini e Maggi entrambi capocannonieri a quota undici reti.



Alla ripresa del torneo, fissata per sabato 5 gennaio, la capolista sarà di scena in casa contro il Barbarasco attualmente in piena zona playoff e quindi un avversario da prendere decisamente con le molle anche se il Forte dei Marmi tra le mura amiche ha collezionato la bellezza di sei vittorie su altrettante gare disputate. Sporting Forte dei Marmi che teoricamente potrebbe addirittura laurearsi campione d'inverno con tre turni di anticipo nel caso di vittoria e contemporanea sconfitta del San Vitale, secondo in classifica a meno sette.