Lo Spartak sogna la finale

I biancorossi di Ulivi , forti del 2-0 dell'andata, affrontano nella semifinale di ritorno il Real Marina di Massa

Terza Categoria - Cresce l'attesa in casa Spartak Apuane per la semifinale di ritorno di Coppa di Terza in programma domani (20.30) sul terreno del Marina di Massa. All'andata i biancorossi si imposero col punteggio di due a zero e cercheranno di strappare il biglietto per la finalissima che sarebbe decisamente un evento storico per la società ed i suoi tifosi. E proprio la società fa un appello ai sostenitori dalla propria pagina Facebook.



Questo il testo.



"Sembra impossibile, che siamo ancora qua..."



Eh già, sembrava impossibile. Così tanto impossibile che se ce lo avessero detto ad inizio campionato non ci avremmo creduto ma invece abbiamo deciso di crederci e ci siamo ritrovati qui: ad un passo dalla finale di Coppa Toscana del nostro girone.



Con una bellissima vittoria nella partita di andata ci ritroviamo quindi a lottare per accedere alla finale, in una partita sicuramente non semplice perchè carica di mille emozioni.



Sta a noi scaldare la fredda serata di mercoledì sostenendo la nostra squadra per 90 minuti consecutivi, contribuendo al raggiungimento di un piccolo grande sogno.



MERCOLEDì 9 GENNAIO ORE 20:00 - TUTTI E TUTTE AL CAMPO SPORTIVO DI MARINA DI MASSA.



"Siamo un esercito di sognatori, per questo siamo invincibili".



AVANTI SPARTAK!