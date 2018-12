Lo Spartak ospita la Palleronese

I biancorossi di Ulivi cercano altri punti per entrare nella zona playoff

Terza Categoria - Lo Spartak Apuane torna sul terreno casalingo del Raffi di Romagnano per affrontare un match impeortante per la sua classifica. I biancorossi di mister Ulivi infatti se la vedranno questo pomeriggio alle 14.30 con i lunigianesi della Palleronese attualmente a quota 10 punti, due in meno dello Spartak che nello scorso turno di campionato sempre in casa a Romagnano non ha avuto particolari problemi ad aver la meglio col punteggio di due a zero dei cugini dell'Unione Montignoso fanalino di coda del raggruppamento.



Una vittoria che ha rilanciato le ambizioni di Manfredi e compagni verso la zona playoff che adesso dista solo due lunghezze. Spartak che dopo il match con la Palleronese sarà attesa da un superderby a Remola in casa dei cugini del San Vitale.



Il match del Raffi tra Spartak Apuane e Palleronese sarà diretto dal signor Lorenzini della sezione AIA di Carrara.