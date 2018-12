Lo Spartak Apuane vede la zona playoff

In Terza i biancorossi di Ulivi fanno loro il derby con l'Unione Montignoso disputato al Raffi di Romagnano

Terza Categoria - Altri tre importantissimi punti per lo Spartak Apuane. In Terza i biancorossi di Ulivi fanno loro il derby con l'Unione Montignoso disputato al Raffi di Romagnano imponendosi col risultato all'"inglese" di due a zero. Una vittoria determinata dai gol messi a segno da Manfredi e Maccarrone e che proietta Tovani e compagni verso la zona playoff della graduatoria che adesso dista soltanto un punto. Sabato prossimo 15 dicembre alle 14.30 altro appuntamento casalingo per lo Spartak che al Raffi attenderà la visita della Palleronese, formazione che segue in graduatoria di due lunghezze ma che sabato scorso ha fatto soffrire la capolista Sporting Forte dei Marmi che è passata solo per 3-2 in Lunigiana.



Il tabellino del match.

SPARTAK APUANE-U.MONTIGNOSO 2-0

Spartak Apuane : Tovani, Pacolini(Bianchi), Nicoletti(Galizia), Alibani, Cancello, Ulivi T., Maccarone, Mussi(Fubiani), Marchini,Tonlazzerini(Turba), Manfredi(Andreani)All. Ulivi

Un. Montignoso: Viviani, Pardini, Lenzetti, Giunta, Basteri, Rebaa, Grillotti, Ceccarelli, Lorenzetti, Serroukh, PellegriniAll. Mariotti

Arbitro: Andreani

Reti : 12' Manfredi, 48' Maccarone