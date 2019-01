Lo Spartak Apuane ritrova il Marina di Massa

Si tratta del match della rivincita dopo la clamorosa eliminazione biancorossa in semifinale di Coppa Toscana di Terz

Terza Categoria - Lo Spartak Apuane alla gara della "rivincita". Questo pomeriggio (ore 18) sul rettangolo di gioco del Raffi di Romagnano i biancorossi di mister Ulivi incontrano il Real Marina di Massa. Per lo Spartak si tratta del match delal rivincita dopo la clamorosa eliminazione in semifinale di Coppa Toscana di Terza che ha visto il Real Marina di Massa qualificarsi ai rigori recuperando lo 0-2 dell'andata.



La situazione di classifica delle due squadre sono ben differenti con lo Spartak che viaggia in piena zona playoff a quota 22 punti mentre il Marina di Massa è posizionato nelle retrovie con sette lunghezze in meno. La Coppa Toscana pero' insegna che non bisogna mai fidarsi dei dati statistici in quanto il calcio sa regalare sempre sorprese.



La gara del Raffi tra Spartak Apuane e Marina di Massa sarà diretta da Diletta Pisi della sezione di Carrara.