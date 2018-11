Lo Spartak Apuane atteso dal `Monday Night`

Per i biancorossi derby serale a Marina di Massa con l'Academy

Terza Categoria - Cinque punti in tre partite. Lo Spartak Apuane è partito col piede giusto nel campionato di Terza Categoria di Massa Carrara. Dopo il pareggio all'esordio per 1-1 in casa con la Montagna Seravezzina è seguita una bella vittoria per 2-0 sul terreno del Real Marina di Massa. Nell'ultimo turno un altro pareggio sempre tra le mura amiche con il Barbarasco. Adesso per gli imbattuti “compagni” biancorossi all'orizzonte un “Monday night” tutto da seguire ossia il derby di lunedi sera in casa dell'Academy Massa Montignoso. L'appuntamento è fissato alle ore 20.30 sul rettangolo di gioco di Marina di Massa. L'avversario dello Spartak attualmente vanta un solo punto in classifica generale ed è attestato in ultima posizione assieme al Fosdinovo.



La classifica di Terza categoria dopo tre turni. Sporting Forte dei Marmi 9 punti, Attuoni Avenza 6, San Vitale Candia 6, Azzurra 6, Spartak Apuane 5, Barbarasco 5, Montagna Seravezzina 4, Cinquale 4, Real Marina di Massa 3, Vallizeri 3, Palleronese 3, Unione Montignoso 2, Fosdinovo 1, Academy Massa Montignoso 1.