Le `autopagelle` dello Spartak

Terza Categoria -

In Terza arriva la prima vittoria stagionale per lo Spartak Apuane che supera il Versilia per due a uno e si piazza con cinque punti al sesto posto.



Di seguito, come consuetudine le pagelle "autoredatte" dalla pagina Facebook del club biancorosso.





III GIORNATA

SPARTAK - VERSILIA 2-1



Un gol all'ultimissimo secondo, la prima vittoria dell'anno, l'imbattibilità prolungata, valgono bene un ritorno che speriamo sia gradito: le pagelle.

Buona lettura.



DEVITA 7,5

Dolorante e gladiatore come Russell Crowe, comanda l'area con la stessa autorevezza di Pippo Baudo sul palco dell'Ariston. Sembra che voglia una puntura del dottore anche prima di uscire con le ragazze. Stoico.



BERNACCA 7,5

Si attacca alle caviglie dell'attaccante, le morde, pulisce l'osso, lo sputa e lo sotterra vicino al dischetto del rigore. Imposta pure. E se lavasse anche i completini? Mille usi.



CANCIELLO 7

Non ha lo scatto di Bolt e neppure la dinamicità della compagna Heather Parisi. Non ha il tiro di Roberto Carlos, né il lancio di Beckenbauer. Ma là dietro è puntuale come una pastiera napoletana. Guaglione.



MARINO 8

Con lui confessiamo un imbarazzo: come il calabrone per la sua struttura alare non potrebbe volare ma lui non lo sa e vola, così Marino per i suoi piedi non potrebbe giocare ma lui non lo sa e gioca. Il migliore.



KAILASH 7

Il vecchio kalashnikov sta tornando, eccome se sta tornando. Su e giù per la fascia come pendolino Cafu, grintoso e presente come Indiana Jones. Ancora qualche piccolo passo e sarà lui. Puntuale.



GUADAGNI 7,5

Con quella faccia da pirata dei Caraibi, gli manca solo la benda sull'occhio perché il coltello fra i denti è lì presente. Lotta, smania, colpisce, affonda, rientra, spazza. Barbanera.



ULIVI 7,5

Il nostro capitano, il nostro trascinatore, il nostro Sandokan. Smista il gioco come un geometra e lotta come un operaio. E poi ha un bimbo bellissimo che lo osserva ammirato. Completo (corner a parte).



BALDINI 7

Nel film "Il buono, il brutto, il cattivo" non sarebbe certo il buono. Non porge l'altra guancia. È un po' Bud Spencer che mangia una padella di fagioli e un po' Clint Eastwood che sputa il tabacco. Crudele.



BALDONI 7

Il ragazzo si farà anche se ha le spalle strette... Sembra nato per la canzone di De Gregori. È pungente come un'ape e leggero come una farfalla. Poi un po' si appesantisce ma va bene così. Alì.



TASSINARI 8

Corre con le braccia come un arbitro e non gli daresti due lire. Ma che lottatore! Se avete una protesta da fare, mandateci lui: sarebbe capace di pressare anche il Papa. Tira anche in porta...Brutto ma buono.



MAGNANI 7,5

Gli manca il gol, e non è poco. Ma per il resto fa tutto: sponde, tori, dribbling, pressing, il caffè e il the caldo negli spogliatoi. Un giorno farà 20 gol, ne siamo sicuri...speriamo di essere ancora vivi. Factotum.



GALIZIA 7

L'apuano-veneziano si muove su e giù come una gondola e non molla mai. Per gli avversari è fastidioso come una zanzara in una notte post sbronza con 40 gradi di temperatura.

Tze Tze.



ALIBANI 7

Si narra che un giorno dal medico per un'ecografia fecero una scoperta strana: sotto la pelle trovarono una maglietta biancorossa.. Le leggende si sa hanno un fondo di verità. Il giocatore del nostro cuor.



CERVETTI 7

Entra e subito come una formichina comincia a metter da parte provviste per l'inverno, randellando quelle cicale che stanno lì a cantare. Il fallo della punizione gol è solo un incidente. Parsimonioso.



MOR 8

Ma quale Lukaku, ma quale Zapata, noi c'abbiamo Mor gol! Gioca gli ultimi minuti e inizialmente sembra un'antilope rinchiusa. Ma all'ultimo secondo ecco l'impronta degli Dei. L'uomo caduto dal cielo.



ULIVI 8

Il nostro Cappellaio Matto. Prima dispone la squadra come uno scacchista. Poi sulla punizione c'è chi giura di averlo sentito invocare belzebu. Infine tira fuori dal cilindro bomber Mor. Mago blasfemo.



Ora appuntamento a mercoledì sera quando ospiteremo il Cerreto nel derby di Coppa. E il derby è quella cosa che...mannaggia a Crist!



AVANTI SPARTAK!