La Villafranchese esonera mister Albareni

Terza Categoria -

In casa Villafranchese un inizio di stagione non certamente brillante con soli quattro punti in cinque partite e con l'ultimo pesante ko interno dell'ultimo turno (0-4 con l'Azzurra) è costata al panchina a mister Albareni esonerato quest'oggi. Panchina giallonera affidata a Fabio Bellotti.



Il comunicato della società in merito al cambio di allenatore.



"La Società ASD Villafranchese, comunica che in data 29.10.2019 ha sollevato dal suo incarico di allenatore Andrea Albareni, al quale vanno i più sentiti ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrati, preso atto della situazione è stata presa questa decisione per dare una scossa all'ambiente, in seguito al non brillantissimo inizio di campionato.

Il nuovo allenatore, che condurrà già da stasera il primo allenamento sarà Fabio Bellotti Fabio, al quale vanno i miglior auguri di buon lavoro."