La prima volta dell´Unione Montignoso

Sabato è arrivato il primo successo in campionato. Grillotti e compagni hanno superato due a uno il Montagna Seravezzina

Terza Categoria - L'Unione Montignoso finalmente ha cancellato lo zero dalla casella delle vittorie stagionali di Terza categoria. Sabato scorso infatti i ragazzi di mister Nello Mariotti (foto) hanno superato il Montagna Seravezzina per due a uno. In vantaggio nel primo tempo con un gol di basteri il Montignoso era stato recuperato da un penalty per gli ospiti prima dell'intervallo. La rete che di fatto ha regalato i primi tre punti è stata messa a segno da parte di Giunta al 78'. Montignoso che sale a quota cinque punti ma fa un bel passo in avanti dal punto di vista del morale nello spogliatoio. Sabato prossimo derby sul terreno del Real Marina di Massa.



Il tabellino del match di sabato scorso.



Unione Montignoso-Mont.Seravezzina 2-1

Unione Montignoso: Grillotti, Pardini, Lenzetti, Giunta, Lorenzoni, Basteri, Bonfigli, Reboa, Signorino, Serroukh, Maretti (Pietri, Bertilorenzi, Pallonetto, Moriconi, Infantino) All. Mariotti.

Mont.Seravezzina: Bertoni, Fiaschi, Bacci, Rossi, Tovani, Mattei, Pellizzarri, Tarabella, Maremmani, Berti, Bazzichi (Cagnoni F., Marrai M., Marrai N., Cagnoni S., Mazzei, Antonucci, Ricci, Consigli). All. Maganzi.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara.

Reti: 30' Basteri, 40' Mattei (rig.), 78' Giunta.