La nuova Villafranchese inizia a sudare

Terza Categoria - Ha iniziato a sudare la nuova Villafranchese presso gli impianti sportivi del “Bottero” in preparazione al prossimo campionato di Terza Categoria. Si respira una nuova aria nella società lunigianese: cambiati i vertici del club con Diego Giacopinelli alla presidenza, che saràa anche giocatore, rimangono gli storici dirigenti quali Aldo Cerioli, Maria Pecci e Gianfranco Armanetti; per il settore giovanile prosegue il suo ottimo percorso l’inossidabile coppia Davide Liccia/Alberto Biancardi. Per la parte tecnica-organizzativa il nuovo direttore sportivo è Valerio Giacopinelli, deus macchina ritornato a Villafranca dopo una pausa di qualche stagione, che ha consegnato al confermato ed esperto allenatore Andrea Albareni (foto) una rosa che possa essere protagonista di un campionato che si preannuncia parecchio interessante.



Della “vecchia” rosa targata Filvilla sono sei i riconfermati, ossia quelli che hanno sposato la nuova linea, dei quali il fedelissimo ed icona del calcio lunigianese Luca Caldi, il perno della difesa Vincenzo Mandaliti, il jolly Pier Paolo Antoniotti, il duttile difensore Giacomo Cervara, il centrocampista Davide Trevisan e l’attaccante Jacopo Ginesi. Alla collaudata ossatura si sono aggiunte quindici facce nuove (per due in particolare, Luca Caroli e Niccolò Negrari, un gradito ritorno), tutti giocatori del territorio.



“Torniamo a disputare – associa il nuovo D.S. Valerio Giacopinelli – un inedito campionato come diverse stagioni fa. Rispetto ad allora il contesto è radicalmente cambiato, si riparte dall’ultimo gradino e vorremmo salire gradatamente questa scala del calcio dilettantistico, per riportare Villafranca ai fasti di un tempo, quando i gialloneri sono arrivati a disputare semifinali e finali play off, a conclusione di esaltanti campionati. Ritornando ai giorni nostri il prossimo campionato si presenta molto avvincente, viste le compagini partecipanti che si sono attrezzate adeguatamente, dalle retrocesse Cerreto ai cugini del Mulazzo che hanno dalla loro parte il pronostico di favorite. Nel versiliese e soprattutto le compagini di Montignoso si stanno organizzando alla grande, penso che ne verrà fuori un campionato di ottimo profilo. L'obiettivo della Villafranchese è disputare un buon campionato e cercare di essere protagonisti per tutto l’arco del torneo.”



La prima uscita della stagione per Luca Caldi e compagni è prevista per sabato 14 c.m. contro la formazione della Juniores della Pontremolese.



Di seguito l'attuale rosa delle “vespe”:



Portieri: Niccolo Negrari (93) dal Corsanico, Simone Veralli(99) svincolato.



Difensori: Riccardo Caroli (88) dalla Filattierese, Vincenzo Mandaliti (90) confermato, Pier Paolo Antoniotti (94) confermato, Nicolò Botti (99) dal Monti, Davide Venuti (97) svincolato, Giacomo Cervara (98) confermato, Elia Pucci(90) dallo Zeri.



Centrocampisti: Luca Caldi(78) confermato, Diego Giacopinelli(84) dallo Zeri, Davide Trevisan (99) confermato, Matteo Giubbani(99), dal Monti, Thomas Gabrielli(96) dal Barbarasco, Alessio Petriccioli(2000) dalla Pontremolese, Alessio Bartolini (2001) dal Monti, Fabio Chelotti(97) dal Monti.



Attaccanti: Luca Caroli(90) dalla Filattierese, Jacopo Ginesi(98) confermato, Aldo Bregasi(91) dalla Palleronese, Alessandro Trapani(2000) svincolato,Nicolas Peletti(95) dal Lodigiana.