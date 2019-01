L´Attuoni Avenza sfida Fosdinovo e gelo

I biancoblu di Secchiari tornano oggi in campo alla Covetta in un orario decisamente "gelido" (18.30)

Terza Categoria - Archiviate le festività natalizie per l'Attuoni Avenza è ora di tornare a fare sul serio. La squadra di mister Augusto Secchiari (foto) sarà di scena questa sera alla Covetta contro la formazione del Fosdinovo (fischio d'inizio ore 18.30) in una gara che si preannuncia sportivamente "calda" ma allo stesso tempo sottozero considerato orario e clima attuale.



Attuoni Avenza che era andata alla pausa in un'ottima terza posizione di classifica in piena zona playoff, ora quarta, superata da ieri momentaneamente dal Cinquale che nell'anticipo ha battuto 4-3 il Real Marina di Massa. Avenza che vuole assolutamente continuare a far bene e magari risalire ancora verso la vetta. Dall'altra parte un Fosdinovo che non sta brillando ed attualmente è openultimo con sette punti al suo attivo.



L'arbitro della gara di stasera tra Attuoni Avenza e Fosdinovo sarà Diletta Pisi della sezione di Carrara.