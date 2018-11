L´Attuoni Avenza in cerca di riscatto

Domani i biancoblu di mister Secchiari ospiteranno alla Covetta l'Azzurra Forte dei Marmi

Terza Categoria -

Un nuovo turno di campionato per l'Attuoni Avenza che vuole tornare a far punti dopo la battuta d'arresto dello scorso fine settimana quando i ragazzi di mister Augusto Secchiari (foto) sono stati superati per due a uno sul terreno dello Spartak Apuane.



Un ko che brucia sia per quanto riguarda il risultato arrivato al termine di una partita sfortunatissima, sia poi per le squalifiche piovute mercoledi sul comunicato ufficiale. I biancoblu si vogliono lasciare tutto alle spalle e ricominciare a macinare punti per poter impadronirsi nuovamente della seconda posizione e quella di domani potrebbe essere una ghiotta occasione considerato anche lo scontro diretto tra le concorrenti delle zone alte Barbarasco e San Vitale.



Attuoni Avenza che alle 18.30 sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta ospiterà la formazione versiliese dell'Azzurra Forte dei Marmi che in classifica segue gli avenzini di tre lunghezze e come l'Avenza non ha mai pareggiato.



Arbitro del match della Covetta il signor Lorenzini della sezione di Carrara