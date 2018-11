L´ Attuoni Avenza guida la caccia alla capolista

In Terza i biancoblu di mister Augusto Secchiari all'inseguimento della lepre Sporting Forte dei Marmi

Terza Categoria - In Terza Categoria è caccia aperta alla battistrada Sporting Forte dei Marmi. La prima formazione apuana che tallona la capolista è l'Attuoni Avenza. I biancoblu di mister Auguisto Secchiari attualmente secondi del plotone, si trovano a sei lunghezze dallo Sporting Forte dei Marmi che sta letteralmente volando in questa prima parte di torneo con sei partite vinte su sei disputate e diciotto punti all'attivo. Attuoni che sabato scorso sul terreno del Paolo Deste ha superato per quattro ad uno la Palleronese confermando il buon stato di forma che ha visto gli avenzini nelle ultime due gare realizzare la bellezza di sette reti subendone solo due. la strada è ancora lunga ed anche se i versiliesi sembrano essere un gradino piu' in altro delel avversarie, nel calcio mai dire mai visto che ci sono ancora tante partite da disputare essendo solo ad un quarto del percorso. Nel prossimo turno di campionato Tortelli e compagni saranno impegnati sul terreno dello Spartak Apuane per cercare di portare a casa punti utili a non perdere il passo della capolista che se la vedrà col Cinquale e quindi un match non facile per i nerazzurri.