L´Attuoni Avenza chiude col botto

In Terza poker esterno da parte dei ragazzi di mister Secchiari che si rifanno sotto in alta classifica

Terza Categoria - L'Attuoni Avenza supera per quattro ad uno il Real Marina di Massa. Una vittoria netta per i biancoblu di Secchiari che salgono cosi a quota 19 in terza posizione. Protagonuista del match diMarina di Massa senza dubbio Brugioni che si è portatio a casa il pallone con la sua tripletta personale. Adesso per Lucetti e compagni feste natalizie e poi si tornerà in campo sabato 5 gennaio 2019 alla Covetta contro il Fosdinovo.



Il Tabellino del match di sabato.

Real Marina di Massa-Attuoni Avenza 1-4

Real Marina di Massa: Ricci, Cappè, Esposito, Lucchesi, Lofrese, Fialdini, Tarantino, Neri, Cucurnia, Kumanaku, Lucchi (Nardini, Del Freo, Marchi, Ravenna, Bugliani, Zavaglia) All. Vita

Attuoni Avenza: Volpi, Guzzonato, Menconi, Bernacca, Prampolini, Ussi, Esposito, Musetti, Lucetti, Da Pozzo, Brugioni (Ambrosi, Thneibat, Secchiari M., Dell’Amico) All. Secchiari

Arbitro: Patanè di Carrara

Reti: Brugioni(3), Ravenna, Da Pozzo