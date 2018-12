L´Attuoni Avenza cala il tris

I ragazzi di mister Secchiari fanno fuori il Montagna Seravezzina ed entrano in zona playoff

Terza Categoria - Bella vittoria casalinga da parte dei ragazzi di mister Augusto Secchiari che tornano alla vittoria superando alal Covetta con un perentorio tre a zero il Montagna Seravezzina e salendo in classifica generale a quota sedici punti in piena zona playopff. Protagonista del match è stato Brugioni uno dei migliori in campo ed autore di una doppietta oltre alla terza rete realizzata da Ceccarelli. Prosismo appuntamento per i biancoblu la trasferta di sabato prossimo 22 dicembre sul terreno del Real Marina di Massa.



Il tabellino del match

ATTUONI AVENZA-M.SERAVEZZINA 3-0

Attuoni Avenza: Volpi, Prampolini, Menconi L.,Borghetti, Dell'Amico L.,Secchiari M., Esposito, Musetti, Lucetti, Da Pozzo, Brugioni (Ambrosi, Ussi, Dell'Amico M. , Ceccarelli, Ghirlanda, Thneibat) All. Secchiari A.

M.Seravezzina: Bertoni,Consigli,Bacci, Rossi, Filiè, Mattei, Fiaschi,Tarabella N., Ricci, Tarabella A., Salvatori (Cagnoni F.,Sacchelli, Bazzichi,Pellizzarri, Beerti, Tovani, Maremmani, Cagnoni S.) All. Maganzi.

Arbitro: Diletta Pisi di Carrara.

Reti: 35' e 51' Brugioni, 75' Ceccarelli.

Note: al 10' espulso Mattei doppio giallo, 42' Bazzichi per offese all'arbitro.