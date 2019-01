L´anticipo del venerdì va al Forte Dei Marmi

La capolista passa sul campo dell'Academy Massa Montignoso con un gol per tempo

Terza Categoria - Academy M.Montignoso: Ambrosini, Orlacchio, Borghini (82’ Ceragioli), Coppa, Pelliccia (87’ Guadagnucci), Mosti, Baldini (82’ Chicca), Peselli, Mengaroni (66’ De Santis), Pitanti (63’Lorenzetti), Antomopaoli (a disp. Tognocchi, Gaiana, Diouf, Della Pina) All. Montaresi

Sp. Forte dei Marmi: Federighi, Prosperi, Lorenzoni, Pelliccia, Mattei (85’Meucci), Coppedè, Celentano (65’ Lorenzi), Pardini, Alaimo, Folliero, Maggi Alessio ( Viti, Maggi Gabriele.) All.Picchi

Arbitro: Albino Berti di Carrara

Marcatori: 35’ Maggi, 80’ Lorenzi

Note: espulso Mosti(A.)



Marina di Massa- Con il classico risultato all’inglese i versiliesi di mister Marco Picchi, nonostante diverse assenze di rilievo quali Manfredi,Tarabella e il bomber Gabriele Maggi (14 centri in stagione), passano sul campo dell’Academy Massa Montignoso con un gol per tempo. Il vantaggio appena superata la prima mezzora di gioco con Maggi Alessio, dopo un veloce scambio con Folliero, il gol del raddoppio nel finale del match con il subentrato Lorenzi.



La gara ha visto gli ospiti come di consueto creare tanto senza però incidere più di tanto in fase di realizzazione, mentre i locali di mister Riccardo Montaresi non sono riusciti nei due tempi ad impensierire la retroguardia versiliese. Successo che suggella l’eccezionale cavalcata del club versiliese iniziata alla prima giornata e consolida il primato incrementando in divario (+11) sulla seconda in classifica San Vitale Candia.



Nuova classifica: Sp. Forte dei Marmi 38, San Vitale Candia 27, Attuoni 24,Cinquale 20, Azzurra 19, Palleronese 19, Spartak Apuane 19, Academy Massa Montignoso 17, Barbarasco 16, Montagna Seravezzina 16, Real Marina di Massa 14, Vallizeri 13, Fosdinovo 7, Unione Montignoso 5.