In Terza si rigiocherà Fosdinovo-Cinquale

La gara era stata sospesa al 40' del primo tempo per impraticabilitò di campo

Terza Categoria -

Sarà rigiocata dall'inizio la gara Fosdinovo-Cinquale sospesa poco prima dell'intervallo per impraticabilità di campo.



Questo il testo del Comunicato provinciale Figc uscito nel pomeriggio di oggi.



"Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la gara e' stata sospesa dal D.G. definitivamente al 40º del p.t. a causa delle avverse condizioni atmosferiche che rendevano impraticabile il terreno di gioco e, pertanto questo G.S.T. ordina la ripetizione della gara e trasmette gli atti alla segreteria della Delegazione Provinciale per gli adempimenti di rito. "



Match che verrà recuperato mercoledi 13 febbraio alle ore 15



Sempre in Terza il Giudice Sportiivo ha squalificato per due giornate Francesco Grillotti e Bilal Serrouk (Unione Montignoso).



Stop per una giornata a Matteo Secchiari, Matteo Pierami e Roberto Ussi (Attuoni Avenza).



Fissate inoltre per mercoledi 13 febbraio altre due gare di recupero ovvero: Barbarasco-Spartak Apuane (20.30) e Real Marina di Massa-Vallizeri (20.30).