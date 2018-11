In Terza il Barbarasco vola in alto

I granata espugnano il terreno dell'Azzurra Forte dei Marmi e conquistano il secondo posto

Terza Categoria - E' un Barbarasco in forma super quello in evidenza in questa prima parte di stagione di Terza categoria. Nell'ultimo turno di campionato i granata sono andati ad espugnare per due a uno il terreno versiliese dell'Azzurra Forte dei Marmi e volano al secondo posto a quota tredici punti avvicinando seppur solo virtualmente i padroni di casa dello Sporting Forte de Mami fermati dal maltempo. A decidere i tre punti sono state le reti messe a segno da Puppi e Giromini dopo il momentaneo vantaggio dei padroni di casa versiliesi. Barbarasco che assieme alla capolista è imbattuto in questo campionato. Nelle prime sette giornate sono infatti state tre le vittorie e quattro i pareggi per un secondo posto solitario di spessore. Adesso per i ragazzi di mister Giorgi una settiamana di allenamenti per arrivare nella miglior forma al prossimo appuntamento ovvero il derby casalingo sul terreno del "Bruno Bianchini" dove arriverà il San Vitale in uno scontro al vertice tra la seconda e la terza del plotone.