Il San Vitale a caccia della capolista

Per Giulianelli e compagni una vittoria netta a Fosdinovo e tre punti per continuare a tallonare il Forte dei Marmi

Terza Categoria - Il San Vitale continua la sua rincorsa alla capolista Sporting Forte dei Marmi. Giulianelli e compagni espugnano per tre a zero il terreno del Fosdinovo e continuano il duello a distanza con la battistrada Sporting Forte dei Marmi anch'essa vittoriosa in casa con il Real Marina di Massa. I punti che separano prima e seconda sono sette ma il cammino è ancora molto lungo. Sabato prossimo 22 dicembre il San Vitale sarà impegnato nel derby casalingo con lo Spartak Apuane mentre il Forte dei Marmi sarà ospite dell'Azzurra.



Il tabellino del match di sabato



FOSDINOVO-SAN VITALE CANDIA 0-3

Fosdinovo: Zeni, Conti, Nuohass, Aquaro, Buglkiani, Morotti, Tenerani, Coraci, Perlongo, La Terra, Fusani (Cattozzi, Gomez, Donazza, Bertolini, Coppa(Della Valle), Cantoni, Baldoni, Della Valle). All. Baldoni M.

San Vitale C.: Baldini, Di Benedetti, Deda, Carlesi, Finelli, Sarno (60' Della Pina J.), Donadel, Giulianelli, Aliboni, Conti, Rustighi (Della Pina, Ricci, Margarita, Gallia, Damiano, Bennati). All. Bennati.

Arbitro: Valese di Carrara.

Reti: 15' Giulianelli, 55' Aliboni, 66' Conti.