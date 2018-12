Il Cinquale è ripartito

Con il successo col risultato tennistico di sei a due sul Vallizeri di sabato scorso si conferma la terza forza del campionato

Terza Categoria -

Con il successo col risultato tennistico di sei a due sul Vallizeri di sabato scorso il Cinquale si conferma la terza forza del campionato di Terza categoria dopo la battistrada Sporting Forte dei Marmi e l'inseguitrice San Vitale. Nell'ultimo turno di campionato Rocca e compagni non hanno avuto problemi ad avere la meglio sui rivali lunigianesi e con questi tre punti sono saliti a quota diciotto in classifica generale. C'è stato quindi subito il pronto riscatto da parte dei biancocelesti dopo lo stop nel derby di Remola di due settimane fa quando il San Vitale si era imposto per quattro per una sconfitta che arrivava dopo ben sei risultati utili consecutivi.



Adesso per il Cinquale un'altra gara da preparare con estrema accuratezza ovvero il match di sabato con fischio d'inizio alle ore 14.30 sul terreno del Comunale "Lombardi" ospite della Palleronese. L'avversario lunigianese nopn sta brillando in questa stagione con i suoi 10 punti in classifica e la secca sconfiotta per 6-3 rimediata nell'ultimo turno in casa dello Spartak Apuane. In casa pero' resta sempre un avversario particolarmente ostico da affrontare ed i biancocelesti dovranno essere bravi e concentrati per cercare di portare via i tre punti in palio.