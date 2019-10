Il Cerreto guarda tutti dall´alto

Terza Categoria -

Il Cerreto in testa al girone di Terza Categoria apuana. Sabato scorso i blucerchiati hanno superato per 3-1 in trasferta la Tirrenia mentre con lo stesso punteggio la rivale Vallizeri è caduta a Montiognoso. Due risultati che hanno di fatto determinato il cambio al vertice.



Per celebrare la conquista della vetta un post pubblicato nella pagina ufficiale FB blucerchiata.



"Dalla vetta non si va da nessun altra parte , dalla vetta puoi solo scendere"

È il viaggio mentre ti arrampichi per arrivare in cima che ti dà le sensazioni piú belle ;è il panorama che ammiri da lassú la giustificazione alla fatica che fai per tentare di arrivarci, è il duro lavoro a cui ti sottoponi per riuscire a vedere quella magnificenza ..solo che arrivare lassù, in vetta, sembrerà strano , è anche la parte più "facile"...

Vertigini,ossigeno rarefatto, temperature gelide , non c è molto tempo per adattarsi a queste condizioni estreme.Quindi da

adesso arriva la parte piú dura.

Perchè da oggi saranno tutti li pronti a spingerci giú, a sgambettarci,

sorpassarci o batterci per il semplice fregiarsi di una vittoria.

5 giornate di campionato soltanto, e molte altre da rimanere al vento.

Il viaggio verso la vetta è solo all'inizio.

Ma a tutto questo penseremo da domani , per oggi lasciateci godere ancora un po' guardando la classifica, e per il momento .....



SALUTATE LA CAPOLISTA



