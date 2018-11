In Terza per i biancorossi sei punti in sette gare disputate

Terza Categoria -

Una sola vittoria in sette turni di campionato. E' un Fosdinovo col freno a mano tirato quello che sta disputando il campionato di Terza categoria. I biancorossi hanno infatti conquistato i tre punti solo una volta, in casa contro la Palleronese (2-1) il 3 novembre scorso grazie ad una doppietta di Fusani. Nell'ultimo turno di campionato pareggio esterno a reti inviolate sul terreno di gioco del Vallizeri.



Ci sono ancora tante gare da disputare e c'è tutto il tempo per cercare di dare la svolta alla stagione e Zeni e compagni ci proveranno subito nel prossimo turno. Al Comunale il Fosdinovo sabato pomeriggio (14.30) se la vedrà con il Montagna Seravezzina che in classifica ha attualmente solo un punto in piu' e quindi appare decisamente alla portata.



Gli ospiti versiliesi nello scorso turno di campionato hanno visto rinviato il loro match in programma sul campo del Marina di Massa per il maltempo. Come arbitro del match di sabato è stato designato il signor Albino Berti della sezione di Carrara.