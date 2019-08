E’ ufficiale, il Montignoso acquista bomber Rocca

Terza Categoria - La neo società Fc Montignoso 2019 parte con i migliori propositi per la rinascita e il ritorno del prestigioso nome nelle categorie che merita. Ieri è infatti stata ufficializzata la firma del capocannoniere dello scorso anno Andrea Rocca, pichichi 2018/2019 con 23 gol (in realtà sarebbero stati 26, ma 3 sono stati tolti per questioni burocratiche). "



Di seguito la dichiarazione a riguardo di mister Enrico Mori: ”È stata una trattativa difficile portare il bomber nella nostra squadra, appena abbiamo deciso di creare la società è stato uno dei primi obbiettivi, il ragazzo era molto indeciso perché aveva diverse offerte in categoria, ma ha scelto noi grazie all'ottimo lavoro mio e del collega Poggi Marco, e noi siamo molto contenti, presto altre ufficialità".



Le prime parole del pichichi da giocatore rossoblu: "Dopo qualche giorno di riflessione ho deciso che scegliere una pizza importante come Montignoso sarebbe stata la decisione migliore. È stata fondamentale la presenza di mister Enrico Mori e Marco Poggi che mi hanno voluto fortemente nel progetto. Per me questa è ma soprattutto sarà una motivazione in più perché in passato ho abitato per un breve periodo a Montignoso e ho tante amicizie nella zona e so quanto ci tengono al gioco del calcio. Per me vestire questi colori sarà un grande orgoglio!"