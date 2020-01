Dream Team Cerreto, altro pezzo da 90 in attacco

Terza Categoria - Il Cerretto del presidente Del Freo non si ferma più. La squadra blucerchiata è terza in classifica in Terza Categoria e vuole la promozione a tutti i costi. Il team gestito da mister Bertelloni è di altissima qualità e con l’ultimo acquisto ha alzato ulteriormente il livello offensivo.



Nelle ultime ore ha infatti firmato per la società montignosina il forte attaccante Ettore Gassani (nella foto a destra con il compagno di squadra inseparabile Del Giudice), classe 83’ ex Fivizzanese. Una punta fantasista di assoluto valore, mancino, dotato di un gran guizzo e senso del gol sopra le righe.



Con lui il reparto offensivo è veramente straordinario, visto che è già composto da elementi importantissimi come Balloni, Rubino, Manfredi e Aliboni.