Coppa Terza Categoria, sfide decisive per il passaggio del turno

Spicca il match di ritorno ValleZeri-Barbarasco; derby inediti tra Spartak Apuane-Cinquale e Montignoso-Real Marina di Massa

Terza Categoria - Massa Carrara- Nel prossimo weekend scendono in campo le otto squadre di Terza Categoria che si giocheranno il passaggio al turno successivo della Coppa Provinciale, valevole per il XIX °Memorial “Marco Orlandi” riservato alle compagini appartenenti alla Delegazione di Massa Carrara.



Il calendario della terza giornata è parecchio interessante. Iniziamo con la gara di ritorno del Girone A tra i valligiani di mister Fabiano Centofanti (foto) e i “cugini” del Barbarasco: il match di sette giorni fa all’”Allende” ha visto prevalere i granata di Dario Giorgi per 2-1, risultato del tutto aperto in vista del confronto di scena al “Calani” di Groppoli.”



Il risultato dell’andata ci da ampie garanzie – commenta il mitico “Juary” mister Fabiano Centofanti- ma solo sulla carta, la realtà in casa nostra è diversa, ho quasi mezza squadra fuori uso per via di numerosi infortunati che attualmente ci penalizza non poco. Spero di recuperarli per le prime partite del nostro primo campionato, l’ambiente è buono, le motivazioni e i giusti stimoli da parte della dirigenza e dei numerosi giocatori non mancano. L’obiettivo è quello di fare bene, prepararci al meglio per ogni partita del torneo, tra qualche mese vedremo se il nostro “lavoro” porterà i frutti sperati, iniziando già a raccoglierne i primi dal return-match di coppa.”



Nel girone C è atteso il confronto tra il rinnovato Spartak Apuane di mister Paolino Ulivi e la new entry Cinquale Massa, le due squadre guidano il gironcino con una vittoria per parte e promettono di darsi battaglia.

Nel raggruppamento D è decisivo il match che attende l’altro nuovo club Real Marina di Massa che va ai “Ronchi” a giocarsi il passaggio del turno nell’inedito derby contro l’Unione Montignoso, già eliminato. Ai bianco neri di mister Vinazzani basterebbe anche un pareggio.



Nel Girone B turno interno della Polisportiva Attuoni che ospita sul sintetico di via Covetta la capolista del girone Palleronese, sfida che si preannuncia avvincente. Gli avenzini di mister Augusto Secchiari hanno un solo risultato a disposizione per ambire l’accesso al turno successivo, quello della vittoria.



Programma gare, arbitro di sabato 06/10/2018



Girone A ValliZeri-Barbarasco (“Calani”Groppoli, ore 15,30, Vincenzo Smecca di Carrara)

Girone B Attuoni-Palleronese (“P.Deste”, ore 15,30, Diletta Pisi di Carrrara )

Girone D Spartak Apuane-Cinquale (“Raffi” ore 18,30, Francesco Ricci di Carrara)

Girone D Un.Montignoso-Real M.Massa (“Ronchi”, ore 19,30, Paolo Parducci di Carra