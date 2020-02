Coppa Terza Categoria, Mulazzo campione!

Terza Categoria - CERRETO: Rebellino, Manfredi, Spallanzani, Albano, Del Giudice, Bertuccelli, Gabrielli, Della Pina, Balloni, Conti, Aliboni (Farina, Baldi, Lenzetti, Pellegrini, Grossi, Fruzzetti, Poli, Raffaelli, Francini) All. Bertelloni

MULAZZO: Negrari, Vannini, Belli, Bergamaschi, Bianchi, Franchini, Baldassini, Cham, Baciu, Uberti, Rossi (Delrio, Tamagna, Boggi, Ribolla, Luccini, Greco, Castellotti E., Castellotti A., Lippi) All. Giovannacci

RETI: 6' Conti, 7' Rossi rig., 46' Baciu, 48' Conti rig., 90' Baciu



AULLA- Il Cerreto partita come favorita non riesce nell'impresa di vincere il prestigioso trofeo per la seconda volta in tre anni, dopo una bellissima partita è campione di Terza Categoria il Mulazzo di mister Giovannacci.



Gara caratterizzata da due botta e risposta: sblocca Conti dopo 6 giri di lancette approfittando di un pasticcio della ripresa, ma Rossi un minuto più tardi ristabilisce la parita su penalty. Al primo della ripresa l'ispiratissimo Baciu porta in vantaggio i lunigianesi ma ancora Conti su calcio di rigore rimette in equilibrio dopo 120 secondi. La gara resta sul filo fino all'ultimo quando l'attaccante del Mulazzo Baciu si beve tutta la difesa blucerchiata e con una storica doppietta porta in trionfo la sua squadra.