Coppa Terza Categoria, Cerreto e Mulazzo ipotecano la finale

Terza Categoria - Nel mercoledì di coppa Vincono Mulazzo e Cerreto rispettivamente contro Fosdinovo e Tirrenia Marina, e mettono una serie ipoteca sulla finale.



Al “Lunezia di Pontremoli i ragazzi di mister Fabio Giovannacci rifilano un set tennistico ai castellani del Fosdinovo, confermando il buono stato di salute. Già nel primo tempo la supremazia dei rossoblu si concretizza con il vantaggio, dopo un quarto d’ora di gioco, con Gussoni, seguito alla mezzora dal raddoppio di Ferrara, per chiudere la prima frazione con la terza rete di Baciu. Nella ripresa non cambia il copione del primo tempo, ad inizio di tempo poker di Castellotti Emanuele, poi altri due gol di Sebastian Baciu che si porta a casa il pallone della prima semifinale.



Nell’altra semifinale sul sintetico della “Renella” i blucerchiati di mister Paolo Bertelloni, in rimonta prendono il largo, rifilando una cinquina di reti alla Tirrenia Marina, risultato che equivale ad un piede in finale. Dopo una ventina di minuti di studio, gli ospiti sbloccano il match con Morelli; passata da poco la prima mezzora di gioco il team di mister Giusti viene raggiunto dal pareggio di Conti. A pochi minuti dall’intervallo Braian Kumanaku ha il rigore per riportare avanti i compagni, il tiro dal dischetto del fantasista biancoceleste viene neutralizzato da Farina, accompagnando i compagni al riposo con il parziale di 1-1. Il secondo tempo inizia con il nuovo vantaggio dei blucerchiati con Manfredi che nel giro di pochi minuti mette a segno una doppietta. La Tirrenia Marina non demorde e accorcia con il solito Kumanaku, riaprendo la sfida. Nel finale il team di Paolo Bertelloni si riporta nel doppio vantaggio grazie al sigillo del subentrato Rubino. Allo scadere chiudono i conti con la quinta marcatura, beneficiando della deviazione nella propria porta del difensore ospite Lofrese. Le gare di ritorno per definire le due finaliste si disputeranno a campi invertiti il giorno mercoledi 27 novembre 2019 (orari da definire).



Tabellini



Mulazzo-Fosdinovo 6-0

Mulazzo: Della Bartolomea, Belli, Ribolla, Bianchi(72’ Castellotti Alessandro), Franchini, Cham, Uberti, Luppi(72’ Vannini), Baciu(80’ Tamagna), Castellotti Emanuele, Gussoni (20’ Ferrara, 78’ Bregasi)

Fosdinovo: Morotti, Della Valle, Nuohass, Donazza, Bugliani, Cantoni, Di Benedetto, Della Croce(55’ Baldoni), Cafà Marco, Fusani(45’ Cafà Luigi) All. Baldoni M.

Arbitro: Perlamagna di Carrara

Marcatori: 14’ Gussoni, 32’ Ferrara, 40’ Baciu, 50’ Castellotti,67’ Baciu, 76’ Baciu(rig.)



Cerreto-Tirrenia Marina 5-2

Cerreto: Farina, Baldini, Lenzetti, Francini, Del Giudice, Baldi, Raffaelli, Albano, Aliboni, Conti, Manfredi (Rebellino,Spallanzani,Della Pina, Grossi, Rubino, Balloni, Gassani)All. Bertelloni P.

Tirrenia Marina: De Nardi,Giusti, Fialdini, Lofrese, Tarantino, Lucchi, Morelli, Vita, Giorgieri, Kumanaku, Del Freo( Viviani, Lucchesi, Ciuffi, Ravenna, Grande,El Bannaoui, Neri) All. Giusti

Arbitro : Cosentini di Carrara

Marcatori : 23’ Morelli, 30’ Conti, 1’st. Manfredi,17’ st. Manfredi,20’ st. Kumanaku, 26’st. Rubino,45’st. Lofrese (aut.)

Note : al 37’ Kumanaku si fa parare calcio di rigore