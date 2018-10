Coppa Terza Categoria, arrivano i primi verdetti

Passano il turno Barbarasco, Attuoni, Spartak e Marina di Massa

Terza Categoria - Nel Girone A unico a due squadre, nonostante la sconfitta, passa il turno il Barbarasco di mister Dario Giorgi per la miglior differenza reti, positiva la prima gara ufficiale della nuova società casalinga disputata al “Calani “ di Groppoli. Doppio vantaggio del team di mister Fabiano Centofanti nel primo quarto d’ora con i sigilli di Pasquotti e Drago. Nella ripresa gli ospiti granata pareggiano il conto con Oligeri che firma una doppietta, allo scadere il guizzo di Giacopinelli da la vittoria ai compagni ma non il passaggio del turno.



Nel secondo raggruppamento netta vittoria della Polisportiva Attuoni sulla Palleronese, scesa in Via Covetta priva di diversi titolari. Apre le marcature l’eurogol di Marco Ceccarelli, dopo dieci minuti di gioco, lo imita poco dopo Corsi che porta all’intervallo il convincente doppio vantaggio. Nel secondo tempo, dopo le sostituzioni, il club di mister Augusto Secchiari porta a tre le reti con Da Pozzo su calcio di punizione dal limite. Obiettivo raggiunto per gli avenzini mentre per i lunigianesi di mister Massimo Preti arriva un inaspettato stop dopo la bella prova offerta contro il Fosdinovo.



Match da altre categorie, sotto il profilo del buon gioco e anche del tifo, tra il rinnovato Spartak Apuane e la new entry Cinquale: le due squadre con una vittoria a testa si giocavano la qualificazione al turno successivo. Ha vinto in rimonta la compagine biancorossa di mister Paolo Ulivi, dopo le prime azioni di fraseggio i bicelesti di mister Pardini, scesi al “Raffi” con l’organico risicato, passano in vantaggio su calcio di rigore trasformato da Poli. Lo Spartak impiega quasi un tempo per pervenire al pareggio con Tonlazzerini, allo scadere della prima frazione. Nella ripresa sale di condizione la formazione locale, “Jason” Manfredi realizza il secondo rigore della partita portando avanti i compagni che triplicano nel finale con il terzo punto di Belloni.

Nell’ultimo girone vittoria e successiva qualificazione del Real Marina di Massa contro l’Unione Montignoso con una rete realizzata a metà del primo tempo da Antonpaoli.



ValliZeri-Barbarasco 3-2

ValliZeri: Brunotti, Stilo, Kadiu, Ricci, Pucci, ContiA., Ferrari L., Drago, Fontana, Admir, Pasquotti (Bertoni M., Giacopinelli, Ghio, Tonelli ,Lastrucci, Chiesa) All. Centofannti

Barbarasco: Cavalier Doro, Chiocca (46’ Nanti), Puppi, Trippa, Cini, Bondi (80’ Bertoli), Maloni, Gerali, Yankuch (70’ Signanini), Giromini (60’ Ture), Oligeri. All. Giorgi

Arbitro: Smecca di Carrara

Marcatori: 11’Pasquotti, 13’Drago, 49’ e 81’Oligeri (2), 86’ Giacopinelli



Attuoni -Palleronese 3-0

Attuoni: Ambrosi, Bernacca, Giuliani, Pappagallo, Dell’Amico, Borghetti, Corsi, Pierami, Ceccarelli, Da Pozzo, Brugioni (Petri, Ussi, Menconi, Primavera, Attuoni, Tormen, Theneibat, Ghirlanda) All. Secchiari

Palleronese: Zannardi, Guerra, Costa, Leka Robert, Maraffetti, Bestazzoni, Amendola, Sisti, Bregasi, Leka Lucian, Migliore (Bucci, Guza, Massopur) All. Preti

Arbitro: Diletta Pisi di Carrara

Marcatori: 10’ Ceccarelli, 16’ Cosi, 75’ Da Pozzo



Spartak Apuane-Cinquale 3-1

Spartak Apuane: Tovani, Bianchi, Nicoletti, Alibani, Maruino, Ulivi T.,Maccarone, Fubiani, Manfredi, Tonlazzerini, Sodini (Del Sarto, Alberti, Belloni, Borsalino, Galizia, Turba, Bertaccini, Mezzi, Martisca) All. Ulivi P.

Cinquale: Ricci, Gabrielli Gianni, Gabrielli Jona, Grassi, Francini, Lenzetti, Mignani, Baccei, Masini, Poli, Rocca (Baldi, Giorgetti) All. Pardini

Arbitro: Bianco di Carrara

Marcatori: 21’ Poli( rig.), 45’ Tonlazzerini, 61’ Manfredi(rig.), 85’ Belloni.





Unione Montignoso-Real Marina di Massa 0-1

Un.Montignoso: Caivano, Giorgetti (Bertilorenzi), Pjetri (Moriconi), Lenzetti (Pallonetto), Pardini, Ceccarelli, Pellegrini, Grillotti,Tocci, Serrouk, Reba.

Real M.Massa: Nardini, Lucchesi, Lofrese, Lucchi, Zavaglia, Fialdini, Pratali, Antonpaoli, Cucurnia (Simonini), Ravenna (Nieri) All. Vinazzani

Arbitro: Parducci di Carrara

Marcatori: 20’ Antonpaoli

Note: Nardini para un calcio di rigore a Serrouk