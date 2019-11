Coppa Provinciale, la finalissima è Cerreto-Mulazzo

Terza Categoria - Nella serata di mercoledì 26 novembre, come era nelle previsioni, Cerreto e Mulazzo hanno staccato il biglietto per la finalissima di coppa provinciale X° Memorial Marco Orlandi. I rossoblu di Fabio Giovannacci si aggiudicano anche la gara di ritorno in casa dei fosdinovesi, scesi in campo con una formazione risicata. Già nella prima frazione il risultato era nelle mani dei rossoblu con i gol di Bregasi, prima della mezzora, e di Luccini a pochi minuti dall’intervallo. Nella prime battute della ripresa Castellotti porta a tre le reti, seguito dal gol della “bandiera” di Trabucchi, in contropiede.



Gli altri finalisti sono i blucerchiati di mister Paolo Bertelloni che hanno ribaltato lo svantaggio iniziale di Vita, con Aliboni e Manfredi dagli undici metri. Nel secondo tempo nonostante l’inferiorità numerica il club del presidente Andrea Del Freo mette a segno il terzo gol ancora con Fabio Aliboni, autore di una preziosa doppietta. La finalissima verrà disputata, come da regolamento, in campo neutro con data e orario da destinarsi e secondo l’accordo delle due squadre con la Delegazione Provinciale della Figc.



Tabellini semifinali



Fosdinovo-Mulazzo 1-3

Fosdinovo: Morotti Cristian, Bartoletti, Cafà Luigi, Aquaro, Morotti Mattia, Bugliani, Donazza, De Benedetto, Peonia, Cafà Marco,Trabucchi (a disp, Baldoni ) All. Baldoni M.

Mulazzo: Della Bartolomea, Franchini, Ribolla, Luccini(59’ Ferrara), Bianchi(59’ Cham), Uberti, Baldassini(46’ Castellotti Emanuele), Vannini(46’ Castellotti Alessandro), Del Rio, Bregasi, Greco. All. Giovannacci

Arbitro: Cavallini di Carrara

Marcatori: 27’ Bregasi, 37’ Luccini, 58’ Castellotti E., 62’ Trabucchi



Tirrenia Marina-Cerreto 1-3

Tirrenia Marina: Di Nardi, Lucchesi, Lofrese, Tarantino, Filadini, Lucchi, Morelli, Vita, Zavaglia, Kumanaku, Cappè (Giusti, Neri, Del Freo, Grande, Tongiani, Ravenna, Dell’Amico, Mamone) All. Giusti

Cerreto: Farina, Baldini, Spallanzani, Grossi, Poli, Albano, Manfredi, Rubino, Balloni, Conti, Aliboni (Rebellino, Pellegrini, Lenzetti, Raffaelli, Gassani, Del Giudice, Gabrielli) All. Bertelloni

Arbitro: Sergiampietri di Carrara

Marcatori: 13’ Vita, 39’ Aliboni, 44’ Manfredi (rig.), 19’st.Aliboni,

Note: al 17’ espulso Baldini (C)