Cinquale, Matteo Poli: «Preso un giocatore che è un lusso anche in Eccellenza»

Terza Categoria - A pochi giorni dalla trasferta in casa della Palleronese che chiuderà il 2018, torna a parlare il capitano e simbolo del Cinquale Matteo Poli che analizza in buon momento dei blues e fa luce sul calcio mercato, con due acquisti da cambio di passo.



Cinquale in un buon momento, a 3 punti dalla seconda in classifica San Vitale ma lo Sporting sembre irraggiungibile. Cosa ne pensi? "Si stiamo dando continuità ai nostri risultati e ad un buon gioco del calcio. Ci stiamo conoscendo sempre di più, giocando con lo Sporting abbiamo visto che nelle due partite possiamo giocarcela a viso aperto, anche se loro come ho già affermato sono collaudati da tempo e si vede nel modo di trovarsi quando giocano!"



Col San Vitale non è andata bene. Troppe assenze? "Si, con il San Vitale (pur essendo una buona squadra) credo che abbiamo perso per le troppe assenze, al compelto potevamo sicuramente portare a casa un risultato positivo".



Passiamo al mercato. Si dice siano arrivati giocatori importanti. Puoi dirci di chi stiamo parlando? "Si da un mese ormai si è integrato Luca Landucci, centrale ex Carrarese di grande fisicità, agonismo e doti tecniche di altra categoria. In più un altro grande colpo, quasi un ritorno a casa, ma sarà svelato più avanti perché al momento dobbiamo sistemarlo fisicamente... Ma questo giocatore è un lusso anche per l'Eccellenza!"