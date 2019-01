Cinquale, continua la corsa playoff

Con la vittoria nell'anticipo di venerdi sera con il Real Marina di Massa sono arrivati tre punti che portano a quota 21

Terza Categoria -

Il Cinquale prosegue la sua corsa in piena zona playoff di Terza categoria. I ragazzi di mister Ciregia, nella gara di anticipo disputata venerdi sera, hanno regolato per 4-3 la formazione del Marina di Massa portando a casa tre punti importanti per restare nella scia delle battistrada che di fatto non hanno sbagliato un colpo andando tutte a tre punti in attesa dell'esito del match del San Vitale stasera impegnato con l'Academy Massa Montignoso.

Cinquale che tornerà in campo sabato prossimo per affrontare la trasferta di Forte dei Marmi in casa dell'Azzurra nel match valevole per l'ultima giornata del girone d'andata.



Il tabellino del "Friday night"



Cinquale-Real Marina di Massa 4-3

Cinquale: Ricci, Baldi, Grassi, Francini, Gabrielli G., Landucci, Mignani F., Lenzetti, Rocca, Ceragioli, El Bennaoui (Pelliccia, Scali, Pieroni, Mori, Giannini, Baccesi,Mignani M.) All. Ciregia

Real M.Massa: Nardini, Marchi, Zavaglia, Cappè, Lofrese, Tarantino, Tognocchi, Neri, Dell’Amico, Kumanaku, Cucurnia, All. Vita

Reti: Kumanaku, Baldi, Kumanaku, Lenzetti, Pieroni, Cucurnia, Rocca (rig.)