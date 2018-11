Cinquale, capitan Poli: «Siamo un mix tra validi giovani e vecchie volpi»

L'esperto centrocampista analizza la sua squadra e il campionato: «La Terza è una categoria fasulla, sembra semplice ma non è da sottovalutare»

Terza Categoria - Al primo anno di Terza Categoria le ambizioni del Cinquale non sembrano affatto quelle di fare semplicemente un campionato da comparsa. La squadra è formata da tanti elementi di valore tra cui capitan Matteo Poli, Luca Pelliccia, Alessandro Baldoni, Scali, Andrea Ceragioli, Fabrizio Pieroni, ma ciò che fa la differenza è l'affiatato gruppo che da anni partecipa al "Torneo Delle Frazioni", tanto che ogni persona nuova che si aggrega entra subito in un clima di famiglia.



I risultati infatti, in questo inizio di stagione, sono più che positivi: i ragazzi del presidente Agas Baldi e del vice Fabio Mignani sono quarti in classifica, in piena zona play off, ma i margini di migliaramento sono ancora ampi.



Di seguito le parole del capitano Matteo Poli:



Un pareggio nel derby col Massa Montignoso. E' un risultato giusto? "Credo che per come si era messa la partita ci meritavamo la vittoria: non ci sono stati concessi due rigori evidenti, anche se forse c'è n'era uno anche per loro. Siamo passati giustamente in vantaggio, poi abbiamo avuto 10 minuti di sbandamento, dove abbiamo subito il pareggio! Per il resto ci siamo mangiati 2-3 gol davanti alla porta, l'arbitraggio un po da rivedere, ma sarà spesso così..."



Siete in zona playoff ma sembra che il Forte dei Marmi sia inarrestabile. Credi che fara un campionato a parte? "Il Forte dei Marmi è un ottima compagine, ne ho fatto parte per un paio d'anni in passato. Credo che, se non prendono troppo distacco, possano essere gestiti, ma ad oggi sono superiori!"



Quale pensi che sia della massesi/montignosine la squadra più attrezzata che può ambire al salto di categoria? "Non sono un esperto di questa categoria, non conosco bene le squadre, però noi siamo un ottima squadra, un giusto mix tra validi giovani e "vecchie volpi", e comunque persone che hanno fatto delle categorie importanti! Di contro abbiamo che sono pochi mesi che giochiamo assieme ma piano piano i risultati arriveranno. Per quanto riguarda le altre squadre, di quelle che ho incontrato lo Spartak mi sembra una buona squadra e anche l'Academy stessa ha dei validi giocatori. Anche se credo sia presto per trarre conclusioni".



Tu che hai fatto tutte le categorie, quali pensi siano le difficoltà che chi viene da sopra può trovare in Terza? "La Terza è una categoria fasulla, sembra semplice ma non è da sottovalutare: prima cosa ci sono diverse squadre che giocano con lanci su lanci dalla difesa, trovando anche risultati, non ti permettono di posizionarti mai bene in campo. Poi ci sono le squadre con meno qualità ma tanta corsa, cioè che ti concedono poco le giocate e fanno molta densità. Diciamo che noi Cinquale siamo una squadra molto tecnica con forti individualità, ma siamo un gruppo unito e coeso, purtroppo ci penalizza il fattore campo. Dobbiamo ringraziare chi ci ospita, il Marina di Massa, ma il campo è impraticabile, non è quasi mai possibile giocare a calcio. Ci sta penalizzando molto, per il resto vedremo partita dopo partita, non abbiamo un obiettivo asfissiante, vogliamo divertirci, crescere, far crescere i nostri giovani e toglierci qualche soddisfazione! Poi tireremo le somme!"