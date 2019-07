Cerreto, preso l´attaccante Tommy Balloni

Terza Categoria - Continua la faraonica campagna acquisti del Cerreto del presidente Del Freo e di mister Bertelloni. Con l'acquisto dell'attaccante d'esperienza Thomas Balloni i blucerchiati lanciano un chiaro messaggio alle avversarie: "La squadra da battere saremo noi!"



Balloni è una punta forte fisicamente, bravo spalle alla porta, forte di testa e con senso del gol, ha decennale esperienza in prima e seconda categoria dove vanta quasi 200 reti. Negli ultimi anni ha giocato in Liguria presso il San Lazzaro Lunense e all'Antica Luni per tre stagioni, vincendo un campionato di Seconda. L'ultima esperienza in Toscana risale è risale al 2015 quando era in forza al Poveromo di mister Gianluca Lazzini.



Sicuramente un lusso per la Terza Categoria, Balloni alza ulteriormente il livello di una rosa che ha già parecchi elementi di valore.