Cerreto, preso il top player Manfredi

Terza Categoria - La società montignosina del presidente Del Freo e del ds Della Pina, appena retrocessa dalla Seconda, con l’ultimo acquisto ha deciso di giocare a carte scoperte. Dopo l’arrivo dell’esperto mister Bertelloni si erano capite le intenzioni ma adesso tutto è molto chiaro: il Cerreto sta costruendo la corazzata per vincere.



Il giocatore in questione è il classe '87 Stefano Manfredi (foto), esterno alto di grande qualità che ha sempre giocato in Eccellenza e Promozione, in squadre come Pietrasanta, Pecciolese e San Marco Avenza. Agli inizi della scorsa stagione ha deciso di smettere per motivi lavorativi, poi a dicembre è ripartito con il Don Bosco Fossone in Prima, dove ha fatto molto bene. Per gli stessi motivi di cui sopra ha deciso di scendere in Terza e così il prossimo hanno vestirà la maglia blucerchiata.



Grande entusiasmo in quel di Cerreto per questo top player che va a potenziare una rosa già di qualità, visti i recenti innesti del trio Della Pina, Conti, Aliboni, due centrocampisti e un attaccante provenienti dal San Vitale Candia.